В Тюмени продукты проверили на коронавирус. Фото - pixabay.com.

Вируса SARS-CoV-2 в продуктах питания не обнаружено, сообщает тюменский Роспотребнадзор. Специалисты ведомства продолжают обследовать объекты окружающей среды на наличие новой коронавирусной инфекции.

– Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды. Всего провели более 220 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие в них новой COVID-19. Из них выявили 322 положительных исследования образцов смывов с поверхностей объектов в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб, – сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.