В Тобольске снимут фильм о судьбе семьи Романовых

В Тобольске пройдут съемки фильма и сериала «Романовы: преданность и предательство». Об этом продюсер фильма «Тобол» Олег Урушев рассказал во время онлайн-встречи в Государственном историческом музее в Москве.

По словам Урушева, Тобольск вдохновил его на новый большой исторический проект.

– Неподалеку от нашей съемочной площадки был дом, где несколько лет назад открыли Музей семьи императора Николая II. Там жили Романовы. Как говорят тоболяки, город сохранил семью, – сообщил продюсер.

Совсем скоро будет издан роман тюменского писателя Сергея Козлова. Затем будут проработаны сценарии для фильма и сериала.

– Сейчас работаем над этим проектом. Тобольск снова повел нас дальше в историю России, – отметил Олег Урушев, передает «МегаТюмень».