Планшет, пылесос, обогреватель: тюменка после ссоры обокрала знакомого

Тюменка после ссоры обокрала знакомого. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступила информация от местного жителя, который сообщил, что у него похитили имущество. За несколько дней до случившегося у него произошёл конфликт со знакомой. Оказалось, что женщина затаила злость на потерпевшего.

В день преступления она приехала к нему в гости, они стали распивать алкоголь. Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры находился в нетрезвом состоянии, она похитила планшет, пылесос, обогреватель, а также 10 тысяч рублей. После этого фигурантка скрылась с места событий.

– Полицейские задержали и доставили в отдел полиции ранее судимую 47-летнюю жительницу города Тюмени. Стражи правопорядка изъяли похищенное имущество. Денежные средства она успела потратить на личные нужды, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время злоумышленница задержана.