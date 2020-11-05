Погода на 5 ноября в Тюмени: пасмурно, без осадков

В Тюмени пасмурно, без осадков. Фото: Ольга Крыльцова

Сегодня, 5 ноября, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 1 градус, днем – плюс 3 – 4. Вечером столбики термометров покажут 1 градус выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

5 ноября почитается память святого апостола Иакова. В старину у крестьян была традиция раскидывать куски Казанского (вчерашнего) пирога по полю, чтобы зимние птицы "прилетели к полю и своими голосами успокоили землю". Если на Якова выпадала снежная крупа или град, то считалось, что на Матренин день (22 ноября) зима на ноги встанет.