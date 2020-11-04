В Тюмень на форум «Крапива» приедут лучшие педагоги со всей страны

Молодые профессионалы страны примут участие в педагогическом форуме «Крапива», который состоится в Тюмени с 12 по 15 ноября.

В этом году программа будет посвящена педагогическому дизайну и умению гибко реагировать на изменения образовательной среды.

Педагогам предстоит найти ответы на многие вопросы. Например, как спроектировать образовательный продукт так, чтобы в любой момент можно было адаптировать его в онлайн; какие педагогические инструменты невоспроизводимы в цифровой среде; как создать среду, которая формирует навык самообучения, и не только.

-Это очень нужный форум для каждого, кто хочет стать компетентнее, идти в ногу со временем и пополнить свою методическую копилку. Он мотивирует к саморазвитию, позволяет познакомиться с интересными людьми, дает шанс качественно изменить свою профдеятельность. Здесь высокий уровень подготовки, программа насыщена, затрагивает разные направления и проблемы. А еще тут комфортная атмосфера, в которой хочется работать, думать, действовать, - поделилась впечатлениями в социальных сетях одна из участниц «Крапивы» 2019 года Валерия Лугвина.

В этом году организаторы получили 251 одну заявку от потенциальных участников из 48 регионов России. После внимательного ознакомления с каждой из них на мероприятие пригласят самых заинтересованных.

-Только изучив их опыт, отношение к педагогике, интерес к исследованию темы мы можем принять решение о том, стоит ли тому или иному кандидату ехать на смену. Здесь собирается преподавательское комьюнити, готовое смотреть на образование свежим взглядом и формулировать новую онтологию российской педагогики, - рассказала руководитель форума «Крапива» Мария Косицына.

Стоит отметить, что сам форум инициирован сообществом ТюмГУ и проводится четвертый раз. В этом году он пройдет при участии Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области «Новое поколение».