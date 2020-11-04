Росгвардейцы Тюменской области приняли участие во всероссийской акции «Ночь искусств-2020»

Фото: Росгвардия Тюмень

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Тюменской области присоединились к всероссийской акции «Ночь искусств-2020», которая проходит в онлайн-формате.

Стоит отметить, что представители вневедомственной охраны во внеслужебное время стараются проводить больше времени в кругу семьи, а также узнавать новое в области истории и культуры.

В связи с этим сотрудники активно воспользовались открывшейся возможностью, посетив, в первую очередь, Центральный музей войск национальной гвардии Российской Федерации, а также познавательные мероприятия, мастер-классы, концерты и экскурсии.

Так, многодетная семья сотрудника Управления Росгвардии по Тюменской области майора Ранифа Тухватуллина побывала на экскурсии в музее вневедомственной охраны, где познакомилась с уникальными архивными фотографиями, документами, наградами, оружием, личными вещами солдат и офицеров за весь период существования войск, начиная с 1811 года.

Офицер тобольского межмуниципального отдела Росгвардии прапорщик полиции Евгений Поступинский принял участие в интеллектуальном онлайн-квесте «Искусство XIX века», организованном сотрудниками музея «Усадьба Колокольниковых». Расшифровывать различные загадки ему помогали его близкие.

-Мы впервые приняли участие в таком увлекательном мероприятии. Оказалось, онлайн-экскурсии тоже информативные и захватывающие. В музее «Усадьба Колокольниковых» мы бывали и раньше, но сегодня углубленно познакомились с некоторыми картинами отечественных и европейских художников, - поделился своими впечатлениями прапорщик.