Духовой оркестр тюменского МЧС выступил с тематической музыкальной программой

Фото: МЧС России по Тюменской области

В честь празднования Дня народного единства, духовой оркестр Главного управления МЧС России по Тюменской области выступил с тематической музыкальной программой, которая транслировалась в соцсетях на официальных страницах ведомства.

-Это не первый опыт подобного дистанционного выступления. С началом действия карантина, вызванного пандемией, мы переформатировали нашу работу с учетом актуальных требований, - рассказал руководитель оркестра, подполковник внутренней службы в отставке Николай Черкасов.

Также, по его словам, в течение года оркестр был желанным гостем на культурных, общественных и спортивных мероприятиях города и области: это День России и государственного флага, чествование ветеранов к 75-летию Великой Победы и ряд других торжественных событий.

-Каждый раз мы подбираем соответствующую программу выступления: сегодня в нее вошли композиции прошлых лет, которые полюбили многие поколения россиян, патриотические мелодии и современные эстрадные хиты. Наш коллектив, несмотря на непростые реалии, всегда готов привнести в жизнь земляков нотку хорошего настроения и оптимизма. В год 30-летия МЧС России мы продолжим радовать жителей и гостей Тюменской области своим творчеством, независимо от формата и тематики выступлений, - сообщил Николай Черкасов.