Почти 90 беременных тюменок находятся в моногоспитале Перинатального центра Фото: pixabay.com

В Тюменской области продолжает работу моногоспиталь, открытый на базе Перинатального центра. Он предназначен для оказания медицинской помощи беременным женщинам с коронавирусом и пневмонией.

Несмотря на все меры предосторожности и заботе о своем здоровье, будущие мамы все равно продолжают заражаться COVID-19. К сожалению, беременность лишь способствует более тяжелому течению болезни в связи с физиологическими изменениями в иммунной и сердечно-легочной системах.

С начала регистрации коронавирусом заболело уже 649 беременных женщин - многие переносили его в легкой форме и проходили лечение амбулаторно, выздоровели - 370 тюменок.

При малейших отклонениях пациенток госпитализировали в моногоспиталь Перинатального центра. Здесь же проходят роды и у тюменок с симптомами ОРВИ. Всего в учреждении прошли лечение более 650 женщин, 87 из них на сегодняшний день еще находятся под стационарным наблюдением медиков.

За несколько месяцев на свет в стенах госпиталя на Энергетиков появился 371 новорожденный, из которых 50 отправились на лечение в отделении интенсивной терапии.

Коронавирусная инфекция тем и опасна, что очень коварно может подействовать на разные системы организма. У беременных и уже родивших женщин возможно внезапное развитие критического состояния на фоне относительно стабильного течения заболевания.

Также в учреждение есть отделение реанимации и интенсивной терапии, в котором была оказана помощь 101 пациентке. Состояние их оценивалось как тяжелое или даже крайне тяжелое. Ситуацию осложнял тот фак, что спектр лечения у беременных особый и в какой-то степени ограниченный, но благодаря усилиям медицинских работников и самих женщин - они справились с этим тяжелым состоянием.

К сожалению, есть и трагический случай. После рождения здорового ребенка у 37-летней пациентки начала нарастать дыхательная недостаточность на фоне тотальной пневмонии. Несмотря на все усилия медиков и многократные реанимационные мероприятия, женщину так и не удалось спасти. Она скончалась 23 октября. На сегодняшний день проводится экспертиза для установления причины смерти и определения того, повлиял ли на ее наступление коронавирус.