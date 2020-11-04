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Автопарк Тобольского ПАТП пополнился 18 новыми низкопольными автобусами

Они будут ездить по семи маршрутам
Вера ЗенинаВера Зенина
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Автопарк «Тобольского ПАТП» пополнили 18 новых низкопольных автобусов

Автопарк «Тобольского ПАТП» пополнили 18 новых низкопольных автобусов

Фото: pixabay.com

На улицы Тобольска вышли 18 новых низкопольных автобусов, пополнивших в этом году парк городского ПАТП. Транспорт оборудован откидными пандусами, ступеньки на входе отсутствуют, а система небольшого наклона от дверей позволяет быстро зайти в салон.

– 13 ЛиаЗов и 5 ПАЗов торжественной колонной проехали по городским улицам. Автобусы оборудованы видеонаблюдением, электронными табло и забрендированы в рамках проекта «Тобольский транспорт». Мы уже сейчас видим серьезные изменения городского общественного транспорта, и в дальнейшем эта работа будет продолжена. На заднем стекле можно прочитать призыв: «Вместе к лучшему!». Именно совместная работа на результат с нашими предприятиями, социальными партнерами помогает делать город лучше, – прокомментировал глава Тобольска Максим Афанасьев.

По словам директора ПАТП Сергея Кугаевского, низкопольные автобусы позволят инвалидам полноценно пользоваться общественным транспортом и не быть оторванными от городской жизни.

Для этого колясочнику достаточно нажать на кнопку у двери. После этого на щитке прибора в кабине водителя загорается значок, и он тут же опускает пандус.

Стоит добавить, что новые автобусы выйдут на городские маршруты №№ 1, 3, 6п, 8к, 9, 10а и 107т.