В Тюмени будут судить бывшую сотрудницу бухгалтерии, укравшую более 10 миллионов рублей Фото: pixabay.com

Тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера коммерческой организации. Женщину будут судить по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, тюменка, работая бухгалтером в фирме по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, решила воспользоваться свои служебным положением и нарушила закон. С января 2015 года по август 2019 года она систематически завышала себе зарплату, тем самым присвоив более 10,1 миллиона рублей, принадлежащих предприятию.

Нарушение при начислении зарплаты выявил новый главный бухгалтер летом 2019 года.

На данный момент материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу.