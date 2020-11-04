Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 ноября 2020 года увеличилось на 153 человека

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 153 и составило 14 008 человек.

За последние сутки в России выявлено 19 768 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 389 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 567 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 693 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 217 летальных исходов, выздоровел 1 266 931 человек.