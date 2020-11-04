Тюменские автоинспекторы помогли доставить в больницу ребенка, облившегося кипятком

Фото: УМВД России по Тюменской области

Житель села Борки обратился за помощью к сотрудникам ГИБДД, дежурившим на 19-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск.

Оказалось, что мужчина везет в больницу своего 4-летнего сына, который облился кипятком. Взволнованный родитель объяснил, что боится не успеть вовремя доехать до медучреждения.

Выслушав просьбу тюменца, полицейские тут же посадили в патрульный автомобиль маму с ребенком и его бабушку, отец поехал на своей машине следом, так как очень волновался за сына.

Автоинспекторы полка ДПС ГИБДД старшие лейтенанты полиции Александр Илюхин и Сергей Станаев оперативно довезли мальчика до больницы, проехав через весь город по одной из самых интенсивных магистралей.

Благодаря их помощи медики успели оказать ребенку необходимую помощь. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей.