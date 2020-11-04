Александр Моор и Руслан Кухарук поздравили тюменцев с Днем народного единства

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День народного единства – один из самых значимых праздников нашей страны, который отмечается 4 ноября.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, сделать Россию процветающей, влиятельной и сильной – общая цель для всех граждан нашей страны.

– Свой весомый вклад в достижение этой великой цели вносит и Тюменская область. Все успехи в развитии экономики, социальной сферы, науки, культуры нашего региона стали возможны благодаря единству всех его жителей разных национальностей, исповедующих различные религиозные и политические взгляды, – отметил глава региона.

В завершение Александр Моор пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.

Также поздравил тюменцев глава города Руслан Кухарук.

– Дорогие земляки, в этот день желаю вам счастья, здоровья, мира, благополучия и созидания на благо нынешнего и будущих поколений нашей Родины! – сказал гродоначальник.

Также он отметил, что национальное согласие и единство общества, основанные на традициях и ценностях, испытанных веками, были, есть и будут необходимым условием развития страны.