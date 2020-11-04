В Ишимском районе прошли молодежные соревнования спасателей

Фото: МЧС России по Тюменской области

На туристической базе «ЦДО Ишимского района» прошли молодежные соревнования спасателей.

Бороться за победу решили четыре команды. Участники показали свои умения в транспортировке пострадавшего по болоту со спуском и подъемом, тушении пожара, преодолении навесной переправы, а также прошли теоретический экзамен по оказанию первой медицинской помощи.

Все коллективы успешно справились с испытаниями, продемонстрировав физическую подготовку и необходимые знания.

Победитель и призеры командного первенства награждены кубком, дипломами и призами: «золото» у команды Шаблыкинского сельского поселения, второе и третье место заняли команды Гагаринского и Пахомовского муниципальных образований.

Стоит добавить, что безопасность турнира обеспечивали сотрудники 53-й пожарно-спасательной части 18 ПСО и отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ишиму, Абатскому, Викуловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому и Сорокинскому районам.