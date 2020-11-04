В Тюменской области подвели итоги конкурса инфографики - это творческое мероприятие, в котором участвуют волонтерские отряды и инициативные группы региона. Оно проводится ежегодно и приурочено к Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября.

В этом году конкурс получил новое направление. Его целью стало разъяснение о негативных последствиях употребления пива.

Выполнить творческую работу в формате инфографики участникам предложили в 3-х номинациях: «Статическая инфографика», предполагающая разработку специальной листовки; «Анимационная инфографика» - создание видеоролика; «Инфографика в презентации и видео презентации» - отражение темы конкурса через подготовленные слайды.

В конкурсе приняло участие 64 добровольческих объединения Тюменской области, а это 637 участников.

В номинации «Статическая инфографика» первое место занял волонтерский отряд «Лига добра» из Новозаимской школы Заводоуковского городского округа. Второе место - волонтерский отряд «Digital-агентство «RAZум» Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.

В номинации «Анимационная инфографика» первое место завоевал волонтерский отряд «Добро» молодежного центра «Поколение» Тюменского района. Второе - волонтерский отряд «Горячие сердца» тюменской гимназии № 5.

В номинации «Инфографика в презентации и видео презентации» определился один победитель: волонтерский отряд «ВВВ» из ишимской школы № 7.