С начала года в Тюмени эвакуировали более 10 тысяч автомобилей Фото: pixabay.com

Согласно статистике, с начала года в Тюмени эвакуировали более 10 тысяч автомобилей за нарушение правил парковки. В первую очередь на штрафстоянки отправлялись машины, затрудняющие движение остального транспорта.

Также автоинспекторы реагируют на обращения граждан. В большинстве случаев они касаются автомобилей, стоящих на местах для инвалидов у крупных торговых центров. Почти все нарушители объясняют это тем, что остальные места были заняты, а эти - свободны. Однако такой ответ не освобождает их от ответственности за нарушение правил парковки.

Если водитель пришел, когда его машина уже на эвакуаторе, то ее не будут увозить на спецстоянку, но штраф в размере пяти тысяч рублей заплатить все равно придется, также составляется административный материал.

На парковках у торговых центров нужно помнить, что людям с ограниченными возможностями бывает очень сложно пройти или проехать на коляске даже несколько метров. Не случайно для них выделены специальные места.