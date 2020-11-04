На тюменском железнодорожном вокзале задержали мужчину с заряженным револьвером Фото: pixabay.com

На тюменском железнодорожном вокзале задержали мужчину, в личных вещах которого оказался предмет, похожий на пистолет. Обнаружить его удалось благодаря металлодетектору, через который прошел гражданин.

Для выяснения обстоятельств пассажир был препровожден в служебное помещение транспортной полиции. В ходе досмотра у него нашли полимерный пакет, внутри которого находился револьвер, заряженный шестью патронами.

В итоге он был изъят и направлен на экспертизу, результаты которой показали, что это нарезное короткоствольное огнестрельное оружие, изготовленное по типу револьвера, а патроны в количестве 6 штук являются боеприпасами калибра 5,6 мм.

В ходе проверки было установлено, что 26 октября 60-летний житель Ростовской области прилетел в Тюмень по личным делам. В этот же день, под окном выдачи заказов одной из закусочных, он нашел пакет с пистолетом, который решил оставить себе. На следующий день мужчина пришел на железнодорожный вокзал, чтобы купить билеты и уехать домой, но был задержан транспортными полицейскими.

В настоящее время в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).