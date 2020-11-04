В Тобольском районе проводятся профилактические рейды среди семей, находящихся на особом контроле

Фото: МЧС России по Тюменской области

В Тобольском районе проводятся профилактические рейды среди малоимущих, неблагополучных и многодетных семей, проживающих в Карачинском, Булашовском, Байкаловском и Санниковском сельских поселениях.

Решение об этом было принято в связи с тем, что во время каникул дети большую часть времени проводят дома, а это значит, что необходимо еще раз обратить внимание родителей на их безопасность.

Специальная группа, в состав которой вошли сотрудники районного отделения надзорной деятельности и профилактической работы, а также специалисты Центра социального обслуживания, провела проверки по 44 адресам, проинструктировав более 300 человек.

Основные вопросы, которым уделяется особое внимание - это состояние отопительных печей и электропроводки, наличие предтопочных листов и исправность электроприборов.