Погода на 4 ноября в Тюмени: солнечный день

Погода на 4 ноября в Тюмени

В среду, 4 ноября, в Тюмени ожидается переменная облачность. Утро порадует горожан солнечной погодой, которая продлится до самого вечера. Позже на небе появятся облака, однако дождя не предвидится.

Днем воздух прогреется до +6 градусов, к вечеру столбики термометров покажут +4. Ночью ожидается до +2.

В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Сегодня отмечается большой церковный праздник - день Казанской иконы Божьей Матери, которую считают чудотворной.

Считалось, что в этот день должен пойти дождь: Богородица плачет и просит милости за всех живых на свете. Если этого не произошло - будущий год будет без богатого урожая.

Также наши предки верили, что 4 ноября делит зиму и осень. Была такая поговорка: «До Казанской еще не зима, а после Казанской - уже не осень».