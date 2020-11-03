Энергетики Тюмени заявили о готовности к зимним нагрузкам. Фото предоставлено "КП".

Тюменские энергетики сообщили о полной готовности к зимним нагрузкам. В частности, в одной из крупнейших распределительных электросетевых компаний города рассказали журналистам о завершении подготовки к осенне-зимнему периоду. Специалисты, несмотря на непростую эпидобстановку в регионе, выполнили в срок все запланированные мероприятия по обеспечению надежного функционирования сетей. В целом на ремонт и техобслуживание было направлено более 4 млрд рублей.

– В процессе подготовки к максимальным зимним нагрузкам мы выполнили полный комплекс мероприятий, чтобы повысить качество и надежность электроснабжения. За этот период отремонтировано 2 173 километра линий электропередачи мощностью 35 кВ и выше, 118 трансформаторов. Отмечу, что эти показатели на 20 процентов больше прошлогодних. Запас оборудования сформирован на 100 процентов, а персонал готов к аварийно-восстановительным работам, в 264 бригадах на сегодняшний день более 1 720 мастеров. Все наши подразделения оснащены автомобилями и спецтехникой. В резерве на случай нештатных ситуаций имеются 74 передвижных источника питания общей мощностью 11,4 МВт – поделилась пресс-служба АО «Россети Тюмень».

По словам представителя компании, улучшены и показатели надежности: за 3 года продолжительность прекращения передачи электроэнергии на точку поставки сокращена в 4,5 раза, частота – в 2 раза. Число технологических нарушений с перерывами электроснабжения потребителей уменьшилось практически на 40%.

Ранее генеральный директор ГК «Россети» Павел Ливинский доложил о готовности группы компаний к холодному сезону министру энергетики РФ Александру Новаку и министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву.