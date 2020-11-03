В тюменском храме Спаса снова обнаружили удивительную находку. Фото - www.instagram.com/komitet_nasledie72/.

В храме Спаса подрядчик снова обнаружил удивительную находку. Подробности рассказали в Комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменскои области.

– На этот раз подрядной организацией обнаружена композиция под самым куполом центральной части. Особенностью является то, что она нарисована по деревянным доскам, – отметили в ведомстве.

Доски находятся во влажном состоянии. Предварительно принято решение о демонтаже композиции для реставрации с последующей установкой на место. Тот же принцип будет применим для лепного карниза, «подпирающего» доски.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени рабочие ООО «Дизайн-2000», которые занимаются реконструкцией Спасской церкви, неожиданно для себя обнаружили захоронение: гроб с человеческими останками. Это случилось во время выполнения работ по раскопке подвала алтарной части северного придела церкви.

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