Тюменские следователи рассказали о ходе расследования взрыва в Метелево. Фото - СК по Тюменской области.

Тюменские следователи рассказали о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено после взрыва в Метелево. На месте происшествия работали криминалисты, сотрудники МЧС и полиции.

Напомним, инцидент произошел 28 октября 2020 года днем в газифицированных жилых домах в Метелево. Здесь произошли хлопки бытового газа и возгорание, ранения получили 17-летняя девушка и 23-летняя женщина. Последняя сейчас находится в больнице. Кроме того, собственникам домов причинен имущественный ущерб.

– Следователи и криминалисты осмотрели все поврежденные дома. В настоящий момент в организации, занимавшейся установкой газового оборудования и обслуживающей его, проведена выемка документов. Также допрошены потерпевшие и свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе по установлению причины хлопков природного газа, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Таким образом, специалисты работают над установлением обстоятельств и причин произошедшего, а также разыскивают виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

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