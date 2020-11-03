Тюменский подросток получил компенсацию 160 тысяч рублей за сломанную челюсть. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд взыскал в пользу потерпевшего 17-летнего подростка 160 тысяч рублей за причиненный вред здоровью средней тяжести. 22 марта 2018 года, когда парню было 14 лет, ему сломал челюсть старший по возрасту юноша.

– Было возбуждено уголовное дело, которое было прекращено в феврале 2019 года, подсудимого предупредили. В марте 2020 года мать пострадавшего обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред, в связи с чем в суд был направлен соответствующий иск, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

На момент вынесения решения суда обидчику исполнилось 18 лет. Суд, рассмотрев дело, вынес решение о взыскании с него в пользу подростка 160 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Ответчик обжаловал решение, однако оно так и осталось без изменения.