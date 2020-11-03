Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Тюменский подросток получил компенсацию 160 тысяч рублей за сломанную челюсть

Было возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
КомментироватьОставить комментарий
Тюменский подросток получил компенсацию 160 тысяч рублей за сломанную челюсть.

Тюменский подросток получил компенсацию 160 тысяч рублей за сломанную челюсть.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд взыскал в пользу потерпевшего 17-летнего подростка 160 тысяч рублей за причиненный вред здоровью средней тяжести. 22 марта 2018 года, когда парню было 14 лет, ему сломал челюсть старший по возрасту юноша.

– Было возбуждено уголовное дело, которое было прекращено в феврале 2019 года, подсудимого предупредили. В марте 2020 года мать пострадавшего обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред, в связи с чем в суд был направлен соответствующий иск, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

На момент вынесения решения суда обидчику исполнилось 18 лет. Суд, рассмотрев дело, вынес решение о взыскании с него в пользу подростка 160 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Ответчик обжаловал решение, однако оно так и осталось без изменения.

Криминал