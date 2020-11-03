Тюменский микрорайон «Ямальский – 2» прирастает новыми дорогами. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В микрорайоне Ямальский-2 на сегодняшний день построено пять километров дорожного полотна, пешеходные зоны и велодорожки, парковки и въезды во дворы. В этом году строятся дороги на улицах Андрея Бушуева, Арктической и в Ямбургском проезде.

– Каждое утро я вожу ребенка во второй корпус гимназии № 49, проезжаем мимо детского сада, куда скоро пойдет второй малыш, по выходным всей семьей любим прогуляться в сквере Вьюжный. Конечно, всё это невозможно без современной дорожной инфраструктуры. Расположение дорог хорошо продумано, удобно передвигаться внутри микрорайона. С нетерпением ждем новой кольцевой развязки, – говорит жительница микрорайона Екатерина Громова.

Также в районе выполняется ремонт старых дорог, где покрытие износилось и появилась колейность. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были отремонтированы улицы Губернская и Александра Протозанова. Здесь, помимо замены покрытия проезжей части, выполнено устройство недостающих тротуаров, островков безопасности в районе пешеходных переходов. Также обустроены искусственные дорожные неровности, нанесена разметка и установлены знаки. По просьбам жителей сделана разворотная полоса между данными улицами.