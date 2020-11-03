В Тюменской области за сутки от коронавируса скончались еще пять пациентов. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области за сутки от коронавируса умерли еще пять пациентов. Теперь в регионе 81 жертва COVID-19.

– Несмотря на все усилия врачей скончались: женщина, 48 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний, женщина, 57 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза, мужчина, 48 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, женщина, 40 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний, мужчина, 48 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней интерстициальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза, мужчина, 45 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и отягощенного анамнеза, – сообщили в Оперативном Штабе.

Также стало известно, за минувшие сутки подтвержден 151 случай заболевания (всего с начала пандемии - 13855), 91 человек выздоровел (за весь период - 8989), девять детей заболели, 21 пациент на ИВЛ (из общего числа болеющих), 2 157 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 963 человека находятся на перевахтовке.