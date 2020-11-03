От тюменцев ждут замечания и предложения по проекту закона об областном бюджете. Фото - duma72.ru.

В Тюменской областной думе начались публичные слушания по бюджету на 2021 – 2023 годы. Стоит отметить, что в этом процессе могут принять участие местные активисты, а также представители организаций.

Чиновники напоминают, что в течение рабочей недели, со 2 по 9 ноября, каждый заинтересованный может направить свои вопросы, замечания и предложения по проекту закона об областном бюджете в письменном или электронном виде. С законопроектом можно ознакомиться на официальном портале органов исполнительной власти региона в разделе «Бюджет для граждан».

Кроме того, на совещании депутаты рассмотрели ряд возможных изменений в плане работы думы. Предварительно, наметили провести в ноябре бюджетные заседания в течение одного дня. Кстати, такое нередко практикуется в законодательных собраниях. Схема следующая: депутаты рассматривают на пленарном заседании проект закона. После этого профильный комитет по бюджету, налогам и финансам внесёт поправки и предложения в закон. И в завершение бюджетного процесса также на пленарном заседании законопроект будет принят в окончательном чтении.

Также народные избранники обсудили благотворительную акцию «Ёлка желаний», которая уже несколько лет проходит в стране. В рамках ее накануне Нового года искусственные деревья с самодельными открытками устанавливаются в крупных торгово-развлекательных центрах и других общественных местах города. На красочных самодельных открытках записаны детские пожелания и послания от пенсионеров. Участниками благотворительной акции являются многодетные и малоимущие семьи, одинокие пенсионеры, подопечные детских домов и интернатов.

Накануне Нового года организаторы акции вместе с волонтерами вручают подарки авторам открыток. Благотворитель может сам выбрать открытку с пожеланием, которое ему по силам исполнить и передать подарок участнику акции. По традиции, депутаты областной думы ежегодно участвуют в этой акции.