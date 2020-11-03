Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 ноября 2020 года увеличилось на 151 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 151 и составило 13 855 человек.

За последние сутки в России выявлено 18 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 23,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 331 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 673 686 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28 828 летальных исходов, выздоровели 1 251 364 человека.