Ишимскому пенсионеру грозит семь лет тюрьмы из-за 20 берез. Фото - УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть ишимской полиции поступило сообщение от сотрудников лесного фонда Тюменской области о том, что в роще вблизи деревни Екатериновка кто-то незаконно вырубил 20 берез. Причиненный материальный ущерб составил около 300 тысяч рублей.

После опроса возможных свидетелей стражи правопорядка вышли на след предполагаемого злоумышленника и задержали 60-летнего жителя деревни Екатериновка. Полицейские установили, что мужчина бензопилой спилил деревья и вывез их на мотоблоке с прицепом.

– На территории домовладения подозреваемого стражи правопорядка обнаружили остатки берез. Мужчина признал свою вину и пояснил, что планировал использовать срубы деревьев в личном хозяйстве, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.