В Тюменской области автомобилист врезался в газовые трубы. Фото - "Авто Тюмень".

В Тюменском районе сегодня, 3 ноября, ночью произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. В деревне Тураева водитель автомобиля Volkswagen врезался в опоры газовых труб.

По информации пресс-службы Управления Госавтоинспекции по Тюменской области, автомобилиста после случившегося дорожного инцидента госпитализировали с тяжелыми травмами.

В ведомстве также уточнили, что авария произошла на улице Аширбекова. В настоящий момент точно не установлено, был ли водитель пьян. Об этом станет известно только после получения анализов. Их возьмут в больнице, куда доставили пострадавшего. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.