Тюменцев ждут на продовольственной ярмарке в субботу. Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

В ближайшую субботу, 7 ноября, в Тюмени пройдёт продовольственная ярмарка. С 8.00 до 16.00 для горожан будут работать несколько ярмарочных площадок, на которых каждый сможет приобрести свежую натуральную продукцию.

Ярмарка пройдет на территории парковки, расположенной на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской (в районе здания на Льва Толстого, 29), на улице Севастопольской, 12 (прилегающая территория к Выставочному залу), на улице Мельникайте, 126, корпус 2 (прилегающая территория к ТЦ «ПОРТ»), а также по адресу: проезд Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ «Заречный двор»).

– На ярмарке будут представлены продовольственные товары местных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств города Тюмени и юга Тюменской области (мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, картофель, мёд, – отметили в департаменте потребительского рынка.