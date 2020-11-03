Тюменские врачи спасли мужчину с повторным инсультом. Фото - pixabay.com.

В сентябре в приёмное отделение ОКБ № 2 поступил 72-летний мужчина с жалобами на слабость и чувство стягивания в правой руке. Недомогание проявилось за два часа до госпитализации. Скорую помощь вызвала обеспокоенная жена пациента, заподозрив ишемический инсульт.

Отметим, что летом мужчина уже пережил мозговую катастрофу. Симптомы были схожи с теми, что беспокоили больного в прошлый раз: несвязная речь, слабость в руке и ноге с одной стороны тела. Благодаря внимательности супруги оба раза пожилой тюменец был доставлен в больницу в так называемое «терапевтическое окно».

К счастью, оба раза медикаментозное растворение тромба специальными препаратами прошло успешно: кровообращение в головном мозге восстановилось, к пациенту вернулась возможность говорить, двигать руками и ногами. Однако этого могло и не быть, поскольку в практике тромболизиса есть немаловажный нюанс.

– Повторно тромболизис можно проводить только в том случае, если разница между процедурами не менее трех месяцев. Этому пациенту повезло, потому что прошло ровно три месяца и мы смогли применить высокотехнологичное лечение, – рассказала заведующая неврологическим отделением № 3 Лариса Муратова.