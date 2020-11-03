В Тюмени бухгалтер украла у предприятия более 10 миллионов рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера коммерческой организации. Женщину обвиняют в присвоении денег в особо крупном размере.

– Горожанка, работая бухгалтером в фирме по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, систематически незаконно завышала себе зарплату. Таким способом с января 2015 года по август 2019 года она присвоила более 10,1 миллиона рублей предприятия. Нарушение при начислении зарплаты летом 2019 года выявил новый главный бухгалтер, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу.