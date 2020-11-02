Сбербанк и администрация Тюмени подписали соглашение о реализации совместных проектов. Фото предоставлено "КП".

Сбербанк и администрация города Тюмени подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий и дорожную карту по реализации совместных проектов. Подписи в документах поставили глава города Тюмени Руслан Кухарук и управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Соглашение и дорожная карта предусматривают реализацию мероприятий по информационной безопасности, повышению комфортности городской среды, цифровизации городского хозяйства. В частности, запланирована установка двух «умных» остановок в Тюмени, пилотирование проекта «Умный офис» и тестирование биометрической системы контроля и управления доступом в образовательных учреждениях.

Тюмень – один из первых городов региона, приступивших в рамках областного соглашения к работе по развитию цифровизации совместно со Сбербанком. Напомним, что 28 октября Сбербанк в рамках тюменского цифрового форума «Инфотех-2020» заключил соглашение о взаимодействии в сфере цифровых технологий с правительством Тюменской области.

Фото предоставлено "КП".

Руслан Кухарук, глава города Тюмени:

– В рамках соглашения планируется внедрять продукты и платформенные решения для развития цифровой инфраструктуры Тюмени, а также принимать активное участие в мероприятиях и проектах, направленных на поиск решений в вопросах цифровизации города. К совместным проектам относится подготовка кадров, развитие образования, муниципального управления и многих других программ.

Фото предоставлено "КП".

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– При подготовке данного документа мы достаточно серьезно проработали все направления, которые необходимы для динамичного развития и повышения конкурентоспособности города. Наша цель – чтобы жители города Тюмени пользовались сервисами самого высокого уровня. Уверен, реализация многих пилотных проектов в рамках соглашения позволит улучшить качество жизни многих тюменцев».