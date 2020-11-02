В Тобольске пенсионерка перевела мошенникам 100 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении неизвестным 110 тысяч рублей обратилась 69-летняя пенсионерка. Следователь установила, что заявительнице позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов.

Он пояснил, что тоболячка ранее заказывала товар на одном из интернет-сайтов, но оказалось, что он принадлежал мошенникам, они уже задержаны и пенсионерке в качестве компенсации полагается 100 тысяч рублей.

– Мужчина сообщил контактные данные, по которым потерпевшей необходимо связаться с представителем банка. Перезвонив на указанный номер, тоболячка услышала просьбу за доставку денежных средств перевести 34 тысячи рублей и чуть позже еще 76 тысяч рублей. После того как пенсионерка перевела деньги, на связь с ней больше никто не выходил, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело.