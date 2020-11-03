Погода на 3 ноября в Тюмени: солнечное утро

В Тюмени утро будет солнечным. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 3 ноября, ночью в Тюмени ожидается облачная погода, утром прояснится, днем и вечером история повторится.

Температура воздуха ночью будет минус 3 градуса, днем – плюс 1. Вечером столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Илариона Великого. В народе говорили: «В ноябре мороз приосанивается». Наши предки приметили: если 3 ноября стоит ясная безоблачная погода – это признак скорого быстрого понижения температуры.