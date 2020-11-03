Тюменец обокрал пенсионера, придя к нему за картошкой. Фото - pixabay.com.

В полицию областного центра обратился пенсионер с заявлением о краже денег. Выясняя обстоятельства произошедшего, полицейские выяснили, что одинокому пожилому мужчине помогает по хозяйству давняя знакомая.

В день происшествия сожитель женщины, владея информацией об одиноком пожилом человеке, пришел к нему домой, в квартиру многоэтажного дома по улице Ватутина. Представившись соседом, мужчина попросил тюменца одолжить картофель. Хозяин квартиры откликнулся на просьбу и впустил незнакомца к себе домой.

– В момент, когда потерпевший отлучился на кухню, злоумышленник зашел в жилую комнату и из комода похитил пенсионные сбережения в размере 12 тысяч рублей. Стражи правопорядка задержали ранее неоднократно судимого 38-летнего местного жителя. К моменту задержания подозреваемый успел потратить деньги на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый в совершении кражи находится под подпиской о невыезде.