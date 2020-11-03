Тюменка лишилась 360 тысяч рублей, доверившись мошенникам. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию города Тюмени обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что стала жертвой мошенников и лишилась 360 тысяч рублей.

В ходе переписки в одной из социальных сетей тюменка получила предложение сделать выгодные вложения на электронной бирже. Женщине предложили заработать на разнице в цене при покупке-продаже валюты. Уверенный профессиональный голос, умение убеждать подтолкнули женщину перевести деньги на указанный счет.

– Спустя время доверчивая горожанка поняла, что попалась на уловки мошенников. В настоящее время стражи правопорядка проводят комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что зачастую люди попадают в подобные ситуации даже не от безденежья, а в погоне за легким заработком. Нужно настороженно относиться к фразам: «От вас не требуется никаких усилий, система сделает так, что вы сможете зарабатывать большие деньги».