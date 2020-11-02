Как будет работать общественный транспорт в Тюмени 4 ноября. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени 4 ноября общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья. Маршрут № 129 «З-д медоборудования – с/о «Ромашка» работает в обычном режиме, маршрут № 97 «З-д медоборудования – с/о «Искра-2» не работает.

Уточнить актуальное расписание движения автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт».