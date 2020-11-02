Тюменские автоинспекторы помогли оперативно доставить в больницу ребенка с ожогами. Фото: Ольга Крыльцова

Вечером к наряду полка ДПС на 19-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск подъехал автомобиль, водитель которого попросил у полицейских о помощи. Мужчина вез из посёлка Борки в больницу областного центра четырёхлетнего сына, который пролил на себя кипяток. Родитель боялся, что не успеет доехать до лечебницы вовремя.

– Полицейские посадили в патрульный автомобиль маму с ребёнком и его бабушку, отец поехал следом. Старшие лейтенанты полиции Александр Илюхин и Сергей Станаев менее чем за 10 минут довезли мальчика с родными в больницу, проехав через весь город по одной из самых интенсивных магистралей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Они заехали непосредственно на территорию больницы, что помогло медикам вовремя оказать ребёнку с ожогами экстренную помощь. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.