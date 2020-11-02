В Тюмени латают дом, который был признан аварийным в 2016 году. Фото - tyumen-city.ru.

В Тюмени устраняют трещины в доме № 31 на улице Элеваторной, который был признан аварийным в 2016 году. В настоящее время строители частично восстановили кирпичную кладку, а также выполнили гидроизоляцию цоколя.

– На прошлой неделе начат заключительный этап проведения противоаварийных мероприятий, который заключается в «залечивании» трещин. В постоянном режиме на объекте находятся специалисты-строители, которые организуют безопасное производство работ. Технический контроль и надзор за всеми работами осуществляется уполномоченным муниципальным учреждением, – рассказали в пресс-службе администрации Тюмени.

Также стало известно, что работы финансируются из бюджета города. Выполняемые работы носят противоаварийный характер и к увеличению срока расселения жильцов не приведут. Дом будет расселен до конца 2023 года.