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«Посинел, тяжело дышит»: тюменка вызвала скорую для упавшего без сознания мужчины

Бригада прибыла через 12 минут
Вадим Бегун
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Тюменка вызвала скорую для упавшего без сознания мужчины.

Тюменка вызвала скорую для упавшего без сознания мужчины.

Фото: Ольга Крыльцова

Накануне, 1 ноября, на пути тюменки оказался человек без сознания. Женщина вызвала скорую помощь, однако дожидаться ее не стала. Она оставила лежащего на земле мужчину и отправилась по делам.

– Прилично одетый дедушка дышит тяжело, посинел. У меня нет с собой нашатыря, чтобы привести его в чувство, да и спешу я на работу, – ответила очевидица диспетчеру на просьбу дождаться прибытия медиков.

Бригада прибыла через 12 минут и застала пациента уже в сознании. Специалисты заподозрили у 46-летнего пострадавшего сотрясение головного мозга: после падения с высоты собственного роста он жаловался на головокружение и головную боль.

Медики перенесли тюменца на носилках в машину, где обработали рвано-ушибленную рану теменной области и наложили повязку, а затем доставили в областную клиническую больницу № 2 для дальнейшей диагностики.

– Когда человек лежит и не реагирует на обращенную речь, при этом у него есть дыхание – грудная клетка и брюшная стенка поднимаются и опускаются, есть пульс на сонных артериях, то самый безопасный и эффективный алгоритм действий – это придать устойчивое боковое положение пострадавшему, позвонить в скорую помощь: с мобильного телефона по номеру 103, со стационарного – 03. И можете идти дальше, если сильно торопитесь. Но будет намного лучше, если вы останетесь с пострадавшим и поддержите его до прибытия бригады, – посоветовал врач скорой помощи.

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