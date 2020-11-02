В Ишиме прошли мастер-классы по визажу для девушек, находящихся в трудной жизненной ситуации. Фото предоставлено "КП".

1 ноября в ишимском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Согласие» прошли мастер-классы по уходу за волосами и визажу для девушек, находящихся в трудной жизненной ситуации.

– Уже третий год мы с Марией Харитоновой и Инессой Хамидуллиной выезжаем в социально-реабилитационные центры, где живут подростки, оставшиеся без попечения родителей. За плечами каждой девочки непростая история, многие из них зачастую заново учатся доверять окружающим людям. Наша общая задача – дать девочкам почувствовать себя увереннее, позволить им посмотреть на себя другими глазами, – поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, координатор проекта «Крепкая семья».

На мастер-классе с Марией девочки разбирали базовые принципы правильного ухода за волосами и укладок. После теоретической части перешли к практике и сами попробовали сделать подругам укладки, заплести косы. По окончании мастер-класса каждая участница получила в подарок от Марии средства по уходу за волосами, чтобы не откладывать надолго применение знаний, полученных на занятии.

Фото предоставлено "КП".

Вместе с Инессой участницы мастер-класса определили свои цветотипы, какая цветовая гамма подходит именно им, разобрались, чем отличаются повседневный и вечерний макияж. А затем, используя косметические средства, подаренные мастером, учились делать легкий макияж для себя.

Как отмечают мастера, всегда очень видна разница в настроении участниц в начале и в конце мастер-класса. Девочки порой в перерыве даже бегают переодеваться в нарядную одежду. И если начинается общение со слов «мне все равно, я просто посижу», то заканчивается обычно словами «спасибо, можно я Вас обниму».