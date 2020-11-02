В Тюмени осудили наркомана, который стал лжедиректором строительной фирмы. Фото - pixabay.com.

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина стал лжедиректором фирмы.

– Тюменец, страдающий зависимостью от опиатов средней степени, за денежное вознаграждение согласился стать номинальным директором и учредителем строительной компании. В марте 2019 года он обратился в удостоверяющий центр для получения электронной подписи, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

После этого через интернет подал заявление в налоговую инспекцию, которая внесла необходимые сведения в единый государственный реестр юридических лиц. Так мужчина стал фиктивным учредителем и руководителем фирмы и открыл счета в банках. Суд назначил подсудимому 180 часов обязательных работ.