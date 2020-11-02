Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 ноября 2020 года увеличилось на 155 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 155 и составило 13 704 человека.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 69 человек выздоровели (за весь период – 8898), 12 детей заболели, 22 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа болеющих), 2 125 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 634 человека находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 75 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 238 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 360 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 655 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28 473 летальных исхода, выздоровели 1 236 033 человека.