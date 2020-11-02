Более 60 пьяных водителей задержали на тюменских дорогах в выходные. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области в минувшие выходные 66 пьяных водителей автоинспекторы отстранили от управления транспортом. Из них шестеро сели нетрезвыми за руль повторно в течение года, теперь их ждет уголовная ответственность.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что в полицию или в дежурную часть Госавтоинспекции сообщения о фактах неадекватного или нетрезвого вождения поступают буквально каждый день.

В ведомстве пояснили, что по вызову незамедлительно направляется ближайший наряд ДПС. В большинстве случаев водители в состоянии опьянения задерживаются и отстраняются от управления транспортом, автомобиль эвакуируется на спецстоянку.