Тюменка побила супруга коньками из-за пенсии. Фото - pixabay.com.

В полицию Тюмени из медицинского учреждения поступило сообщение о доставленном пенсионере с рвано-ушибленной раной теменной области. Устанавливая обстоятельства получения травмы, стражи правопорядка выяснили, что в день происшествия мужчина находился дома, в квартире по улице Мельзаводской.

В тот вечер между ним и его женой-пенсионеркой произошел конфликт. Женщину возмутило, что муж потратил всю пенсию. В ходе ссоры тюменка схватила коньки сына и нанесла ими лежащему на диване мужу удар. После полученной травмы мужчина вышел в подъезд дома и обратился к соседям, которые вызвали ему скорую помощь, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Выехавший на место происшествия участковый уполномоченный задержал и доставил ранее судимую 64-летнюю подозреваемую в отдел полиции. В ходе допроса женщина призналась в содеянном. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.