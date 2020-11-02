Центр «Семья» стал площадкой Межрегиональной конференции, посвященной профилактике социального сиротства. Фото из архива «Семьи».

28-29 октября в Тюмени состоялась конференция «Повышение эффективности предоставления социальных услуг семьям и детям в Уральском федеральном округе и соседних регионах». Более 100 человек из ХМАО, ЯНАО, Томской области, Кургана и Новосибирска присоединились дистанционно к 20 участникам, собравшимся в Тюмени. Инициативу АНО «Партнёрство каждому ребёнку» из Санкт-Петербурга поддержал Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья».

Организация «Партнёрство каждому ребёнку» при поддержке Европейского Союза запустила всероссийский трёхлетний проект «Эффективные социальные услуги для детей и родителей в России». В рамках проекта «Партнёрство каждому ребёнку» предложит 10 российским регионам сотрудничество, направленное на развитие эффективных социальных услуг и повышение квалификации специалистов, работающих с семьями и детьми. Работа направлена на то, чтобы дети из семей в кризисной ситуации смогли избежать попадания под государственную опеку или вернуться в родную семью после стабилизации ситуации.

– Наш опыт показывает, что интенсивная комплексная работа с семьей, отвечающая на их индивидуальные потребности и опирающаяся на их сильные стороны, позволяет найти решение, благодаря которому ребёнок остается в семье, – рассказывает руководитель Ресурсного центра АНО «Партнёрство каждому ребёнку» Анна Мыслова. – Мы верим, что каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в безопасной и любящей семье, которая получает всестороннюю поддержку для удовлетворения потребностей и развития детей.

Партнёром проекта в Тюменской области выступил Региональный центр «Семья». Специалисты учреждения разрабатывают и внедряют инновационные технологии по работе с семьей и детьми, а также сопровождают их реализацию, что позволяет решить многие социальные проблемы: социальное сиротство, семейное неблагополучие, рецидивная преступность, а также повысить доступность социальных услуг, предоставляемых населению.

– Мы заинтересованы в опыте петербургских коллег, который связан со всеми формами партнёрства с родителями. Именно равноправное взаимодействие специалиста и родителя позволяет добиться высоких результатов, – отмечает директор Регионального центра «Семья» Елена Перминова. – Команда специалистов, которая действует в Тюменской области, постоянно оттачивает свои знания, свое мастерство в работе по оказанию поддержки семьям и детям. Обмен практиками, наращивание компетенций, которые есть у специалистов нашего региона, возможны только когда мы осуществляем взаимодействие с партнерами, коллегами – представителями других регионов.

В Тюмень приехали и представители соседних регионов – руководители учреждений социальной защиты из Челябинска, Перми, Омской области, Свердловской области. Они также заинтересованы в участии в проекте.

– Наша главная задача – сохранение семьи для каждого ребенка. Правильно выстроенная программа диагностики, маршрутизации и сопровождения семей, нуждающихся в помощи, позволяет минимизировать риск возникновения ситуаций, требующих изменения статуса ребенка. Доля детей, оставшихся без попечения родителей в Тюменской области ниже, чем в среднем по России, но всегда есть куда расти и совершенствовать методы работы. Подобные конференции позволяют не только обменяться опытом социальной работы в том или ином регионе, но и найти сообща новые инструменты и сгенерировать идеи, позволяющие более эффективно работать с семьей, оказавшейся в трудной ситуации, – отметила участник конференции Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы.

Фото из архива «Семьи».

Основной целью деятельности Регионального центра «Семья» является оказание комплекса социальных услуг семьям и детям, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также консультативной и методической поддержки специалистов отрасли «Социальная политика» и их дополнительное профессиональное образование.

Автономная некоммерческая организация «Центр развития инновационных социальных услуг «Партнёрство каждому ребёнку» работает с 2009 г., продолжая деятельность благотворительной организации «Эвричайлд» (Великобритания), которая с 1994 года защищала право каждого ребёнка в России на безопасное и надёжное семейное окружение в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах ребёнка.

«Партнёрство каждому ребёнку» оказывает семьям и детям инновационные рентабельные социальные услуги, которые удовлетворяют индивидуальные потребности развития детей, находящихся под угрозой утраты попечения родителей или оставшихся без попечения родителей.