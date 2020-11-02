Тюменцев ждут теплые дни. Фото: Ольга Крыльцова

Жителей Тюмени на этой неделе ждут теплые дни. Температура воздуха поднимется до плюс шести градусов. Однако не обойдется и без осадков: выходные могут испортить дожди.

Завтра, 3 ноября, в областной столице ожидается прохладная температура около нуля градусов, переменная облачность. В среду резко потеплеет до плюс шести. Вместе с тем поднимутся до плюсовых значений и ночные температуры.

В следующие дни – четверг, пятницу и субботу – будет около пяти градусов выше нуля. Однако погода уже начнет портиться: в пятницу, субботу и воскресенье будет идти дождь и снег с дождем.

Следующая неделя начнется с «минуса». Так, во вторник, 10 ноября, температура наружного воздуха опустится до четырех градусов ниже нуля.