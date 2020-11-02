В Тюменской области отказались от партнерских родов. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области ввели временный запрет на партнерские роды. Сделано это в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

– В стационаре на Даудельной лежат 380 пациентов. Если к каждой приплюсовать партнера, можно представить, во что превратится лечебное учреждение. Это огромное количество людей, среди которых может распространиться вирус. Поэтому сегодня партнерские роды запрещены. Это правильное решение, и люди должны это понимать, – заявила главный внештатный акушер-гинеколог Тюменской области Елена Кукарская.

В настоящее время моногоспиталь для беременных загружен полностью, передает «МегаТюмень».