Тюменским медикам помогают психотерапевты. Фото - pixabay.com.

Тюменским медикам помогают психотерапевты. Дело в том, что их эмоциональное состояние требует защиты и обычным лозунгом «Держись!» тут не обойтись.

– С начала пандемии медицинские сотрудники работают в экстремальных условиях. Пришло время им помочь, и мы готовы. Мы изучили наиболее проблемные и напряженные направления в работе поликлиник, кол-центров, «ковидных» отделений. На основании проведенного анализа разработали комплекс мероприятий, направленных на укрепление здоровья медицинских работников и пациентов. И на сегодняшний день шесть наших высококлассных профессионалов направлены «на места», – рассказал главный врач областной клинической психиатрической больницы Евгений Родяшин.

Работа ведется в шести городских поликлиниках – №№ 1, 5, 6, 12, 13, 17. В режиме полного рабочего дня трудятся медицинские психологи Вадим Камышан, Наталья Галкина, Екатерина Коробейникова, врачи-психотерапевты Лариса Ильина-Арбитайло, Ольга Тальчук, Александр Горбенко.

Также функционирует круглосуточный телефон доверия, который существует в ОКПБ с 2012 года. Специалисты службы нацелены на проведение психологической поддержки медработников и пациентов с тревожными состояниями, связанными с неблагополучной эпидситуацией.